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    Ближний Восток

    ОАЭ развернули израильскую систему ПРО "Барак-8"

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    ОАЭ развернули израильскую систему ПРО
    Wikipedia.org. Фото: Georges Seguin (Okki)     ОАЭ развернули израильскую систему ПРО
    Flash90

    Портал Tactical Report опубликовал спутниковый снимок одной из военных баз в Объединенных Арабских Эмиратах, на которой развернута сухопутная версия израильской системы ПРО "Барак-8".

    Еще в январе 2022 года власти, после атаки хуситских дронов-самоубийц на аэропорт, власти ОАЭ обратились к Израилю с просьбой о покупке систем, которые способны противостоять таким атакам.

    Газета >ש ירקכ="https://www.haaretz.co.il/news/security/2022-10-28/ty-article/00000184-1fbc-db86-a394-9fbc3c070000" target="_Blank">"Гаарец" напоминает, что в апреле 8 транспортных самолетов вооруженных сил ОАЭ приземлились на базе ВВС "Неватим" и после часа пребывания на земле вылетели обратно.

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    В сентябре агентство Reuters сообщало, что Абу-Даби получит израильские мобильные системы ПВО SPYDER, однаков в Израиле эту информацию не подтвердили.

    Системы "Барак-8", изначально предназначавщиеся для морского базирования, были разработаны концерном "Авиационная промышленность", управлением разработки вооружений минобороны Израиля (МАПАТ), управлением разработки вооружений минобороны Индии (DRDO) и индийским ВМФ.

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    Система, предназначенная для перехвата самолетов, вертолетов, БПЛА, баллистических ракет и т.д., находится на вооружении ЦАХАЛа, а также армий Индии и Азербайджана. В 2022 году был подписан договор о поставке этих систем Марокко. Украина также обращалась к Израилю с просьбой о покупке этих систем. Однако до сих пор информации о сделке с ОАЭ не публиковалось.

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