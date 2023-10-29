Машаль в телеинтервью: атака ХАМАСа 7 октября выгодна России, это отвлекает США от войны в Украине

Институт по изучению ближневосточных СМИ (MEMRI) цитирует выступление члена политбюро ХАМАСа (экс-главу политбюро) Халида Машаля, который 26 октября, выступая в эфире египетского телеканала Sada Elbalad TV, заявил, что России было выгодно нападение хамасовцев на Израиль 7 октября, так как это "отвлекает США от войны в Украине".

По словам Машаля, из РФ поступали комментарии типа: "Операция 7 октября будет преподаваться в военных академиях". Он также заявил, что "китайцы думают провести аналогичную атаку на Тайване".

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Машаль выразил надежду на полномасштабное вступление "Хизбаллы" в войну с Израилем, добавив: "ХАМАС требует этого от своих друзей".

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Халид Машаль. Краткая справка

Халид Машаль родился в 1956 году в деревне Сильуад (пригород Рамаллы, Самария). В 1967-м вместе с семьей был выслан в Иорданию, откуда семья вскоре перебралась в Кувейт, где Халид проживал вплоть до 1990-го года.

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В Кувейте Халид окончил среднюю школу и университет, по образованию – учитель физики. Еще в университете Машаль возглавил студенческий "Исламский блок", в 1987 году был одним из основателей Палестинской студенческой группы, вскоре преобразованной в организацию ХАМАС, ставящей своей целью создание "исламского государства Палестина" на всей территории Израиля.

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В 1990 году он переехал в Иорданию, где организовал серию терактов, направленных против граждан Израиля. В 1996-м был избран председателем "политбюро" террористической организации ХАМАС.

В 1997-м израильские спецслужбы предприняли попытку его уничтожения, Машаль был отравлен, однако иорданские спецслужбы задержали "ликвидаторов", в обмен на их жизни Израиль выпустил из тюрьмы шейха Ахмада Ясина и передал в Амман противоядие для Машаля.

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В 1999-м иорданские власти, по требованию Израиля, отказали ему в прибежище, Машаль перебрался в Дамаск (Сирия), где до недавнего времени располагался его штаб. В 2012 году, на фоне гражданской войны в Сирии, из-за возможных преследований со стороны режима Асада, Машаль перебрался в Катар.

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Халид Машаль входит в список наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в декабре 2012 года, вскоре после операции "Облачный столп", израильские власти не препятствовали его визиту в Газу и не предпринимали попыток его уничтожения.

В начале мая 2017 года было объявлено, что новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя. При этом Машаль формально перестал занимать какой-либо пост в организации, выйдя из состава политбюро.

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В апреле 2021 года избран главой ХАМАСа в диаспоре.