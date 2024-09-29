Ракета, выпущенная из Ливана, упала в Иордании

В ночь на 29 сентября иорданское агентство новостей Petra со ссылкой на источник в командовании вооруженными силами Иордании сообщила, что ракета "Град", выпущенная из южной части Ливана, упала в пустынной местности на северо-западе Иордании. Никто не пострадал.

По данным Petra, ракета упала в районе Аль-Муаккар. Ущерб причинен не был.

Командование армии Иордании заявляет о готовность сбивать ракеты или беспилотники в случае, если они попадут в воздушное пространство королевства.