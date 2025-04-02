В египетском цирке тигр напал на укротителя
время публикации: 02 апреля 2025 г., 15:47 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 15:54
В городе Танта на севере Египта белый тигр во время циркового представления напал на дрессировщика, нанеся ему серьезные травмы. Видео инцидента, которое широко распространилось в социальных сетях, свидетельствует о начавшейся среди зрителей панике.
Укротитель был доставлен в больницу, медики пытаются спасти ему руку. Начато расследование. Что стало причиной нападения, неизвестно. Администрация цирка на данном этапе не выступает с комментариями.