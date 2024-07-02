Источники в Газе: по требованию ЦАХАЛа из больницы в Хан-Юнисе эвакуированы пациенты и медики

Источники в секторе Газы сообщают, что в связи с проведением военной операции израильские военные попросили гражданских лиц покинуть южные районы Хан-Юниса.

В связи с этим из Европейской больницы были эвакуированы пациенты и медперсонал.

Агентство "Шехаб" отмечает, что в больнице также находились гражданские лица, перемещенные из других районов сектора, которые также вынуждены искать себе другое временное укрытие.