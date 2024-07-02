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Ближний Восток

Источники в Газе: по требованию ЦАХАЛа из больницы в Хан-Юнисе эвакуированы пациенты и медики

время публикации: 02 июля 2024 г., 00:14 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 00:14
Источники в Газе: по требованию ЦАХАЛа из больницы в Хан-Юнисе эвакуированы пациенты и медики
(AP Photo/Jehad Alshrafi

Источники в секторе Газы сообщают, что в связи с проведением военной операции израильские военные попросили гражданских лиц покинуть южные районы Хан-Юниса.

В связи с этим из Европейской больницы были эвакуированы пациенты и медперсонал.

Агентство "Шехаб" отмечает, что в больнице также находились гражданские лица, перемещенные из других районов сектора, которые также вынуждены искать себе другое временное укрытие.

Ближний Восток
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