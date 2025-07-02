В Турции убита женихом 18-летняя девушка, ставшая жертвой изнасилования

19-летний Самет Т. арестован полицией по подозрению в убийстве своей невесты, 18-летней жительницы Стамбула Ойей Будак. Он признался в содеянном. Следствие полагает, что речь идет об "убийстве на почве чести".

Незадолго до убийства Самет узнал о беременности Ойи и поспешил отменить помолвку. Отметим, что Ойя была изнасилована коллегой по работе, который впоследствии был осужден за это преступление, однако предпочла сохранить это в тайне от семьи.

По данным турецких правозащитных организаций, с начала 2025 года 207 турчанок стали жертвами фемицида – убийства женщины на почве гендерной ненависти. Во многих случаях убийцами становятся близкие жертв.