"Аль-Джарида": Москва пообещала помочь с транспортировкой иранского оружия для "Хизбаллы" через Сирию
В понедельник, 2 октября, на сайте кувейтского издания "Аль-Джарида" была опубликована статья под заголовком "Иран открывает склады "Хизбаллы для племен восточной Сирии и Москвы".
Со ссылкой на источник в подразделении "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" это издание пишет о недавнем соглашении между Ираном и Россией, предусматривающем передачу ливанской "Хизбаллой" части своих старых вооружений боевикам, действующим на востоке Сирии, в обмен на новое иранское оружие. "При этом Москва получит часть оружия и боеприпасов из этой партии (старого оружия) для снабжения ее дорогостоящей войны в Украине", – пишет "Аль-Джарида". Речь идет об оружии, накопленном "Хизбаллой" на складах после войны с Израилем в 2006 году, поясняется в статье.
Судя по публикации "Аль-Джариды", их источник сопровождал командующего подразделением "Кудс" генерал-майора Эсмаила Каани во время его недавних визитов в Сирию и Ливан. Этот источник, помимо прочего, заявляет, что Россия в обмен на право получить часть оружия, предназначавшегося боевикам на востоке Сирии, согласилась переправить большое количество нового иранского оружия в Ливан через Сирию. Предполагается, что сопровождение оружия российскими военными позволит избежать риска ударов по конвоям со стороны израильских ВВС.
По словам источника, единственным препятствием для реализации достигнутых соглашений являются поддерживаемые США курдские отряды самообороны (YPG и YPJ), входящие в состав "Сирийских демократических сил".
Отметим, что кувейтская "Аль-Джарида" зачастую публикует информацию, которая не получает официального подтверждения. Арабские и иранские СМИ неоднократно обвиняли это издание в сотрудничестве с израильскими властями.