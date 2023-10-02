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    Ближний Восток

    "Аль-Джарида": Москва пообещала помочь с транспортировкой иранского оружия для "Хизбаллы" через Сирию

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    Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

    В понедельник, 2 октября, на сайте кувейтского издания "Аль-Джарида" была опубликована статья под заголовком "Иран открывает склады "Хизбаллы для племен восточной Сирии и Москвы".

    Со ссылкой на источник в подразделении "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" это издание пишет о недавнем соглашении между Ираном и Россией, предусматривающем передачу ливанской "Хизбаллой" части своих старых вооружений боевикам, действующим на востоке Сирии, в обмен на новое иранское оружие. "При этом Москва получит часть оружия и боеприпасов из этой партии (старого оружия) для снабжения ее дорогостоящей войны в Украине", – пишет "Аль-Джарида". Речь идет об оружии, накопленном "Хизбаллой" на складах после войны с Израилем в 2006 году, поясняется в статье.

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    Судя по публикации "Аль-Джариды", их источник сопровождал командующего подразделением "Кудс" генерал-майора Эсмаила Каани во время его недавних визитов в Сирию и Ливан. Этот источник, помимо прочего, заявляет, что Россия в обмен на право получить часть оружия, предназначавшегося боевикам на востоке Сирии, согласилась переправить большое количество нового иранского оружия в Ливан через Сирию. Предполагается, что сопровождение оружия российскими военными позволит избежать риска ударов по конвоям со стороны израильских ВВС.

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    По словам источника, единственным препятствием для реализации достигнутых соглашений являются поддерживаемые США курдские отряды самообороны (YPG и YPJ), входящие в состав "Сирийских демократических сил".

    Отметим, что кувейтская "Аль-Джарида" зачастую публикует информацию, которая не получает официального подтверждения. Арабские и иранские СМИ неоднократно обвиняли это издание в сотрудничестве с израильскими властями.

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