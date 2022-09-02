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    Ближний Восток

    Politico: руководство США считает "не обнадеживающей" позицию Ирана на ядерных переговорах

    время публикации: | последнее обновление:
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    Politico: руководство США считает
    AP

    15 августа 2022 года Тегеран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении "ядерной сделки". В ЕС ответ иранцев называли "конструктивным". Однако оценка властей США иная, пишет американское издание Politico.

    Нахаль Туси и Стефани Лиштейнштейн пишут в Politico, что ядерные переговоры в опасности, поскольку в руководстве США называют последнее письмо Ирана "шагом назад". В Вашингтоне считают ответ Тегерана "совсем не обнадеживающим". Такую оценку дал высокопоставленный источник в администрации Джо Байдена. "Исходя из их ответа, мы, похоже, движемся назад", – сказал он.

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    Причем в публикации Politico подчеркивается, что и в Европе оценка позиции Ирана неоднозначна. В целом, на Западе нет уверенности в том, что "ядерная сделка" будет возобновлена.

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    Некий европейский дипломат согласился с негативной оценкой Вашингтона и сказал, что ответ Ирана выглядит "негативным и неразумным".

    Сколько еще продлятся переговоры, которые тянутся около полутора лет, неясно.

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    Скорее всего, вопрос о возобновлении "ядерной сделки" с Ираном, будет рассмотрен в Конгрессе США. Но в связи с предстоящими в ноябре промежуточными выборами многие демократы могут захотеть избежать дебатов по Ирану в ближайшие недели, пишет Politico. И тогда вряд ли следует ждать обсуждения этого вопроса до конца ноября.

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    Власти Израиля последовательно выступают против возобновления "ядерной сделки" с Ираном, давая понять, что возможно и силовое решение этой проблемы.

    На этой неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомило, что на подземном объекте в иранском Натанзе сейчас начали использовать каскад из 174 модифицированных центрифуг IR-6 для обогащения урана до 5%. Еще на одном каскаде на этом объекте проходит пассивирование, которое необходимо перед началом обогащения, на третий каскад еще не начали подавать материал, передает агентство Reuters. "28 августа 2022 года агентство верифицировало на объекте по обогащению топлива, что Иран подает UF6 (газообразный гексафторид урана), обогащенный до 2% U‑235 в каскады IR-6… для производства UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 5%", – говорится в отчете МАГАТЭ.

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    9 июля МАГАТЭ уведомляло, что с 7 июля на подземном предприятии в Фордо начата подача UF6 с обогащением до 5% по U‑235 в каскаде из 166 центрифуг IR-6 с модифицированными подколлекторами. Цель: обогащение до 20% по U‑235.

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    МАГАТЭ отмечало ранее, что на других предприятиях Иран уже обогащает уран до 60%, но все еще, по всей видимости, не располагает оружейным ураном (с содержанием U235 около 90%).

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 Августа 2022
    МАГАТЭ: в иранском Натанзе для обогащения урана начали использовать новый каскад центрифуг
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Августа 2022
    Лапид о сделке с Ираном: "ЦАХАЛ и "Мосад" получили приказ подготовиться"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Августа 2022
    Глава "Мосада" отправится в США для обсуждения темы иранской ядерной программы
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Августа 2022
    Лапид обсудил с главой "Мосада" вопросы, связанные с "ядерным соглашением" с Ираном
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