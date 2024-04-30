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Ближний Восток

Иордания не пустит к себе руководство ХАМАСа

время публикации: 30 апреля 2024 г., 07:53 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 07:53
Иордания не пустит к себе руководство ХАМАСа
AP

Израильская государственная радиостанция "Кан Бет" цитирует высокопоставленный иорданский источник, заявивший, что Иордания ни при каких обстоятельствах не примет к себе лидеров ХАМАСа, если они будут вынуждены покинуть Катар.

Заявление было сделано в качестве реакции на слова члена политбюро террористической организации ХАМАС Мусы Абу Марзука, заявившего накануне, что, если высокопоставленные представители ХАМАСа будут вынуждены покинуть Катар, они переберутся в Иорданию.

Напомним, что в 1999 году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАСа на своей территории. И именно это вынудило Мусу Абу Марзука тогда покинуть Иорданию.

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