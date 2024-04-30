Мария Захарова обвинила США в "расслоении сознания" в вопросе о выдаче ордеров на арест Нетаниягу

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря администрации США Карин Жан-Пьер, согласно которой, действия Израиля в Газе не подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. "Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений", – отметила она.

"Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов. Напомню, с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США; с другой стороны, Вашингтон полностью поддержал, если не сказать стимулировал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства; с третьей – американская политическая система не признает легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов", – подчеркнула Захарова.

В последние дни СМИ сообщали о намерениях Международного уголовного суда выдать ордеры на арест представителей израильского политического руководства и военного командования в связи с действиями ЦАХАЛа в секторе Газы. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, которому грозит подобное, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу ордеров.