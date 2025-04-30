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Ближний Восток

Представитель Саудовской Аравии в МСС: "Израиль проводит в Газе этническую чистку"

Суд
Газа
Саудовская Аравия
Израиль
время публикации: 30 апреля 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 10:27
Представитель Саудовской Аравии в МСС: "Израиль проводит в Газе этническую чистку"
AP Photo/Peter Dejong

В Международном суде справедливости в Гааге продолжаются слушания по вопросу, нарушает ли международное право решение израильского руководства о прекращении поставок в сектор Газы гуманитарной помощи и запрет деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

С резкой критикой Израиля выступил представитель Саудовской Аравии Мухаммад Сауд аль-Насер. По его словам, Израиль проводит в секторе Газы этническую чистку с целью изгнания и убийства палестинского населения и последующей аннексии и заселения сектора. "Варварским действиям Израиля нет никаких оправданий", – сказал аль-Насер.

Напомним, что еврейское государство в слушаниях не участвует. Министр иностранных дел Гидеон Саар назвал судебное разбирательство цирком, напомнив о связях UNRWA и палестинской террористической группировки ХАМАС. "ООН и UNRWA полностью прогнили" – сказал министр, добавив, что юрисдикция международного суда на Израиль не распространяется.

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