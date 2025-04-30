Представитель Саудовской Аравии в МСС: "Израиль проводит в Газе этническую чистку"

В Международном суде справедливости в Гааге продолжаются слушания по вопросу, нарушает ли международное право решение израильского руководства о прекращении поставок в сектор Газы гуманитарной помощи и запрет деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

С резкой критикой Израиля выступил представитель Саудовской Аравии Мухаммад Сауд аль-Насер. По его словам, Израиль проводит в секторе Газы этническую чистку с целью изгнания и убийства палестинского населения и последующей аннексии и заселения сектора. "Варварским действиям Израиля нет никаких оправданий", – сказал аль-Насер.

Напомним, что еврейское государство в слушаниях не участвует. Министр иностранных дел Гидеон Саар назвал судебное разбирательство цирком, напомнив о связях UNRWA и палестинской террористической группировки ХАМАС. "ООН и UNRWA полностью прогнили" – сказал министр, добавив, что юрисдикция международного суда на Израиль не распространяется.