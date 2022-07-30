adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.391 ₪ 3.471 ₪
Иерусалим:
22 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    СМИ: иранские власти разрабатывают в Фордо секретный ядерный проект

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    СМИ: иранские власти разрабатывают в Фордо секретный ядерный проект
    AP Photo/Vahid Salemi

    Сайт Iran International, связанный с иранской оппозицией, сообщил, что Telegram-канал, близкий к разведке КСИР, заявил, что на подземном предприятии в Фордо установлены центрифуги Ir-6, которые будут активированы, если ядерный центр в Натанзе подвергнется нападению.

    Это так называемый "проект АМАД", "запасной" план Тегерана, подробности которого держатся в секрете. "На предприятии в Фордо достаточно центрифуг, чтобы в мгновение ока превратить ядерную программу Ирана в программу по созданию ядерного оружия", – отмечает источник.

    adv_11 incontent_1

    В 2018 году тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу, представляя секретный архив иранской ядерной программы, добытый "Мосадом", уделил особое внимание плану АМАД – проекту Тегерана по разработкам атомного оружия, стартовавшему в конце 1990-х годов и закрытому в 2003 году. Руководителем проекта был физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убит в ноябре 2021 года в Абасарде (пригороде Тегерана). Тогда Тегеран обвинил Израиль в причастности к ликвидации "отца иранской ядерной бомбы".

    adv_12 m_ar_1

    В отчете Iran International также утверждается, что, по данным британской разведки, у Ирана достаточно ресурсов для создания ядерного оружия.

    Напомним, в июне Иран начал установку центрифуг Ir-6 на одном из кластеров на подземном ядерном объекте в Натанзе в соответствии с ранее обнародованным планом, однако затем власти Исламской республики решили добавить еще два подобных кластера или каскада.

    adv_13 incontent_2

    Ранее иранские СМИ, сообщая о разработке центрифуг нового поколения IR-9, сообщали, что производительность IR-6 в 10 раз выше, чем у центрифуг IR-1 первого поколения, а производительность IR-9 более чем в 50 раз превышает показатели IR-1.

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Апреля 2018
    Биньямин Нетаниягу представил секретный архив иранской ядерной программы, добытый "Мосадом"
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:31 Найдено тело адвоката из Умм эль-Фахма, утонувшего неделю назад в Кинерете
    13:58 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 157-й день войны
    13:26 Минобороны РФ обнародовало списки украинских военнопленных, погибших и раненных в Еленовке
    10:20 В Грузии потерпел крушение вертолет, участвовавший в спасательной операции; восемь погибших
    10:13 Арнольду Шварценеггеру – 75 лет. Фотогалерея
    09:37 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 157-й день войны
    08:34 В Испании зарегистрирован первый в Европе случай смерти от оспы обезьян
    07:07 Юношеский олимпийский фестиваль. Израильтяне завоевали шесть медалей, в том числе три золотые
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5