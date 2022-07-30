СМИ: иранские власти разрабатывают в Фордо секретный ядерный проект

Сайт Iran International, связанный с иранской оппозицией, сообщил, что Telegram-канал, близкий к разведке КСИР, заявил, что на подземном предприятии в Фордо установлены центрифуги Ir-6, которые будут активированы, если ядерный центр в Натанзе подвергнется нападению.

Это так называемый "проект АМАД", "запасной" план Тегерана, подробности которого держатся в секрете. "На предприятии в Фордо достаточно центрифуг, чтобы в мгновение ока превратить ядерную программу Ирана в программу по созданию ядерного оружия", – отмечает источник.

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В 2018 году тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу, представляя секретный архив иранской ядерной программы, добытый "Мосадом", уделил особое внимание плану АМАД – проекту Тегерана по разработкам атомного оружия, стартовавшему в конце 1990-х годов и закрытому в 2003 году. Руководителем проекта был физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убит в ноябре 2021 года в Абасарде (пригороде Тегерана). Тогда Тегеран обвинил Израиль в причастности к ликвидации "отца иранской ядерной бомбы".

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В отчете Iran International также утверждается, что, по данным британской разведки, у Ирана достаточно ресурсов для создания ядерного оружия.

Напомним, в июне Иран начал установку центрифуг Ir-6 на одном из кластеров на подземном ядерном объекте в Натанзе в соответствии с ранее обнародованным планом, однако затем власти Исламской республики решили добавить еще два подобных кластера или каскада.

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Ранее иранские СМИ, сообщая о разработке центрифуг нового поколения IR-9, сообщали, что производительность IR-6 в 10 раз выше, чем у центрифуг IR-1 первого поколения, а производительность IR-9 более чем в 50 раз превышает показатели IR-1.