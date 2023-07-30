Продолжаются бои в лагере палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ на юге Ливана: за сегодняшний день шесть убитых, около 30 раненых

По состоянию на вечер 30 июля, власти Ливана сообщают о шести убитых и 30 раненых за одни сутки продолжающихся боев в лагере палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ на юге страны. Армия и полиция не могут остановить кровопролитие.

Ранее сообщалось, что в Эйн аль-Хильуэ был убит Абу Ашраф аль-Армуши – бригадный генерал местных сил национальной безопасности ФАТХа. Застрелены также трое его соратников (один из них несовершеннолетний).

Телеграм-канал Abu Ali Express пишет, что за убийствами стоят местные салафиты, которые мстили за попытку покушения на Абу Катаду – одного из командиров местной салафитской группировки "Асбаат аль-Ансар". По всей видимости, Абу Катаду пытались ликвидировать в отместку за убийство примерно полгода назад подростка из семьи активиста ФАТХа.

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В ходе боевых столкновений в Эйн аль-Хильуэ применяются огнестрельное оружие, минометные снаряды и противотанковые ракеты, заявляет командование армии Ливана.

Судя по всему, столкновения между салафитами и фатховцами в Эйн аль-Хильуэ в ближайшее время продолжатся.

Напомним, год назад в Эйн аль-Хильуэ был застрелен Саид аль-Асус – высокопоставленный офицер в организации "Палестинская национальная безопасность".

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