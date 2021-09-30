ImageSat публикует снимки пострадавшего военного объекта около Тегерана: вероятно, взорвались ракеты

26 сентября пресс-служба иранского "Корпуса стражей исламской революции" сообщала о пожаре на одном из военных объектов около Тегерана. Информационное агентство Tasnim News писало, что пожар произошел в научно-исследовательском центре КСИР. Первоначально сообщалось о троих пострадавших, позже было объявлено, что двое из них скончались в больнице.

Причину пожара КСИР не называл. Не последовало и привычных для Ирана обвинений в адрес Израиля.

На следующий день специализирующийся на ближневосточной тематике израильский блогер "Абу Али" со ссылкой на источники, связанные с иранской оппозицией, сообщил, что пожар на объекте КСИР стал результатом провалившихся ракетных испытаний. При этом он писал, что взрыв произошел на военном объекте КСИР к востоку от Тегерана.

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показано, что инцидент произошел на территории предприятия Shahid Hemmat Industrial Group Facility, расположенного восточнее Тегерана. По данным сайта NTI, на этом предприятии производятся баллистические ракеты, в том числе ракеты "Shahab-3" и "Ghadr".

На кадрах спутниковой съемки, представленных ImageSat, отчетливо видно, что в результате инцидента был причинен значительный ущерб одному из зданий завода. Причем по характеру повреждений и разбросу обломков, а также, возможно, фрагментов ракет, можно говорить о том, что произошел взрыв или произошла серия взрывов.