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    Ближний Восток

    "Список желаний" Рамаллы в рамках нормализации между Израилем и Саудовской Аравией: переход части "зоны С" в "зону В" и консульство США в Иерусалиме

    время публикации: | последнее обновление:
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    AP Photo/Nasser Nasser

    Палестинская автономия передала Саудовской Аравии список уступок, которые она хочет получить от Израиля в рамках переговоров по нормализации отношений между королевством и Израилем при посредничестве США.

    Как сообщает израильский журналист Барак Равид, в Рамалле сделали вывод из ошибок 2020 года и решили не повторять с Саудовской Аравией сценарий ссоры с ОАЭ и Бахрейном, а попытаться получить максимальную выгоду.

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    Согласно Равиду, в число "желаний" вошли перевод части "зоны С" Иудеи и Самарии, находящейся под полным гражданским и военным контролем Израиля, в "зону В", где гражданский контроль будет передан автономии.

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    Также правительство ПА хочет возобновления работы в Иерусалиме консульства США и открытия там же консульства Саудовской Аравии (напомним, что впервые назначенный посол Саудовской Аравии в Рамалле работает из Аммана, столицы Иордании).

    Среди других "желаний" – увеличение финансовой помощи от Саудовской Аравии и возобновление публичных, четко ограниченных по времени, переговоров с Израилем по созданию палестинского государства.

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    За продвижением "списка желаний" стоит Хусейн аш-Шейх, генсек исполкома ООП и ЦК движения ФАТХ, министр ПА по гражданским делам, который на следующей неделе вылетит для консультаций в Саудовскую Аравию.

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    Отметим, что 62-летний Хусейн аш-Шейх считается одним из наиболее вероятных преемников 87-летнего Махмуда Аббаса (Абу Мазена) на посту председателя Палестинской администрации.

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