Министр иностранных дел Украины прибыл с визитом в Сирию

Фактический правитель Сирии Ахмад аш-Шараа встретился с прибывшим в Дамаск министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В программе визита украинского политика – переговоры с премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном аш-Шейбани.

"Я здесь для того, чтобы передать сирийскому народу личное послание от Президента Украины Владимира Зеленского: мы с вами. Мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии", – цитирует украинского политика "Новая Газета".

Сибиха рассказал, что уже 31 декабря в Сирию будут доставлены 500 тонн украинской муки. "Это первая партия бесплатной гуманитарной помощи. Мы готовы предоставить больше", – сообщил министр.

Несколько дней назад о заинтересованности Украины в развитии отношений с Сирией заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Считаем, что принципиально для безопасности народа Сирии и всего региона убрать любое российское присутствие из Сирии", – сказал он.

При Башаре Асаде Сирия была российским клиентом. После признания Сирией ДНР и ЛНР дипотношения были разорваны. Ослабление российского военного присутствия в Сирии из-за войны в Украине стало одним из факторов, приведших к падению режима.