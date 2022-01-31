Ливанские спецслужбы сообщили о разоблачении крупнейшей израильской шпионской сети

Ливанская контрразведка провела крупнейшую в истории Ливана операцию израильских агентов. Как сообщает близкая к "Хизбалле" газета "Аль-Ахбар", ликвидированы 15 шпионских сетей, арестованы десятки подозреваемых.

Операция была начата четыре месяца назад, в ней участвовали также прокуратура и силы внутренней безопасности. Несмотря на привлечение значительных сил, ее удалось сохранить в тайне.

"Аль-Ахбар" отмечает, что в последние годы израильская разведка достигла значительных успехов как в Ливане, так и в Сирии. Одной из причин этого стало сотрудничество со спецслужбами монархий Персидского залива. Ширящуюся в Ливане критику "Хизбаллы" издание также связывает с деятельностью агентов "Мосада".

Контрразведка пришла к выводу, что израильтянам удалось проникнуть как в ливанские спецслужбы, так и "Хизбаллу". Следствие это подтвердило: установлено, что высокопоставленный сотрудник контрразведки передавал информацию Израилю.

Одно из отделений шпионской сети действовало в Дамаске. Задержан гражданин Сирии, следивший за военными и гражданскими объектами и передававший Израилю карты дорог. Также отмечается, что многие из задержанных не знали, что работали на Израиль.

Мобилизация агентов велась через социальные сети, а оплачивались их услуги денежными переводами из Латинской Америки, Восточной Европы, Азии и Африки. Чтобы не привлекать внимания, суммы были небольшими, каждый перевод не превышал 200 долларов.

Согласно публикации, в последние два года израильтяне провели в Ливане и Сирии множество успешных наземных операций. При их проведении использовался опыт, полученный на палестинских территориях, и задействовались "мистаарвим" - бойцы спецназа, выдающие себя за арабов. Тем более значительным представляется изданию успех ливанской контрразведки, сумевшей установить источники утечки информации. Сообщается, что среди задержанных есть ливанцы, представляющие все религиозные конфессии, палестинцы и сирийцы.