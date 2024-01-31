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    Ближний Восток

    Иран требует остановить передачу Израилю вавилонского артефакта "Манифест Кира"

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    Иран требует остановить передачу Израилю вавилонского артефакта
    Wikipedia.org. Фото: Mike Peel (www.mikepeel.net). Modifications by مانفی

    Иран обратился к администрации Британского музея с требованием остановить передачу Иерусалиму вавилонского артефакта, известного как Манифест Кира, возраст которого насчитывает 2600 лет. Иранские официальные лица заявляют, что на фоне продолжающейся войны между Израилем и террористической организацией ХАМАС перемещение артефакта рискованно.

    В своем требовании министерство культуры Ирана ссылается на Гаагскую конвенцию 1945 года, согласно которой правительства должны охранять национальные культурные объекты, особенно в тех регионах, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.

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    В данный момент артефакт находится в музее естественной истории Пибоди при Йельском университете (США). В Британском музее решение о передаче Манифеста в США и в Национальную библиотеку Израиля в Иерусалиме было утверждено в марте 2023 года.

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    Манифест Кира представляет из себя глиняный цилиндр возрастом 2600 лет и содержит клинописный текст с решением царя Кира об отмене рабства и даровании свободы вероисповедания. Считается важнейшим артефактом и первой "декларацией прав человека".

    Генеральный директор главного управления музеев Ирана Хади Мирхаи выразил обеспокоенность судьбой артефакта, который должны передать Иерусалиму в октябре 2024 года. Мирзаи направил письма генеральному секретарю Национальной комиссии по делам UNESCO в Иране Али-Акбару Моттакану и вице-президенту по культурному сотрудничеству Ирана Хосейну Гарибнеджаду, в которых заявляет, что передача Манифеста Кира " очевидно недопустима из-за потенциальных рисков".

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    Споры вокруг артефакта продолжаются уже более десяти лет. В 2010 году, когда Британский музей передал его во временное пользование Национальному музею Ирана в Тегеране, иранские официальные лица заявляли, что Манифест должен храниться на Ближнем Востоке, поскольку его нашли на территории Ирака во время раскопок в 1879 году. Манифест выставлялся в Иране и в 1971 году. В 2013 году артефакт был совершил путешествие в США, побывав в Хьюстоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 Октября 2018
    В Иране отметили День Кира, освободителя евреев
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 8 Апреля 2012
    "От Кира до Ахмадинеджада": история отношений Израиля и Ирана на канале ВВС
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 Октября 2009
    Спор о Цилиндре Кира: Британский музей направляет посла в Иран
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