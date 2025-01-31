В Ливане задержан палестинец, протаранивший колонну мотоциклов "Хизбаллы"
время публикации: 31 января 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 17:37
Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что в пятницу, 31 января, был задержан молодой мужчина, палестинец, подозреваемый в том, что умышленно протаранил колонну мотоциклов "Хизбаллы".
Ее боевики направлялись на похороны двух "шахидов" в деревню Ас-Сарфанд на юге страны. По данным "Аль-Ахбар", в результате наезда четверо террористов пострадали.
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