В Ливане задержан палестинец, протаранивший колонну мотоциклов "Хизбаллы"

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что в пятницу, 31 января, был задержан молодой мужчина, палестинец, подозреваемый в том, что умышленно протаранил колонну мотоциклов "Хизбаллы".

Ее боевики направлялись на похороны двух "шахидов" в деревню Ас-Сарфанд на юге страны. По данным "Аль-Ахбар", в результате наезда четверо террористов пострадали.