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Ближний Восток

В Ливане задержан палестинец, протаранивший колонну мотоциклов "Хизбаллы"

Хизбалла
время публикации: 31 января 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 17:37
В Ливане задержан палестинец, протаранивший колонну мотоциклов "Хизбаллы"
AP Photo/Bassam Hatoum, File

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что в пятницу, 31 января, был задержан молодой мужчина, палестинец, подозреваемый в том, что умышленно протаранил колонну мотоциклов "Хизбаллы".

Ее боевики направлялись на похороны двух "шахидов" в деревню Ас-Сарфанд на юге страны. По данным "Аль-Ахбар", в результате наезда четверо террористов пострадали.

Ближний Восток
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