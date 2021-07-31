Эксперты ВМС США: атака на танкер Mercer Street осуществлена посредством беспилотника

Эксперты по взрывчатым веществам ВМС США полагают, что нападение на нефтяной танкер Mercer Street возле побережья Омана было осуществлено посредством беспилотника.

Агентство Bloomberg отмечает: несмотря на то, что Иран не взял на себя ответственность за эту атаку, судя по всему, нападение должно было продемонстрировать готовность Тегерана к ужесточению отношений с Западом накануне инаугурации Эбрагима Раиси, протеже верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

29 июля около побережья Омана было атаковано судно Mercer Street, в результате чего погибли двое моряков: один из них – гражданин Великобритании, другой – гражданин Румынии. Судном управляет судоходная компания Zodiac, принадлежащая израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

Израильские высокопоставленные источники заявили об ответственности Ирана за нападение на судно Mercer Street, назвав атаку "терактом". При этом, по данным этих источников, судно Mercer Street не связано с Израилем: оно принадлежит японцам и ходит под флагом Либерии. Сама компания Zodiac находится под контролем британской судоходной администрации.

Американские и европейские источники заявили, что Иран является "главным подозреваемым" в деле о нападении на судно Mercer Street. Госдеп США заявил, что обеспокоен инцидентом у побережья Омана.

Арабоязычный иранский телеканал "Аль-Алам" со ссылкой на анонимный "осведомленный источник" заявил, что нападение на судно Mercer Street возле побережья Омана является ответом на недавнюю атаку израильских ВВС на сирийский военный аэропорт "Аль-Дабаа". Источник подчеркнул, что в результате удара, нанесенного по району аэропорта и району Аль-Кусайр на западе провинции Хомс погибли двое "бойцов сопротивления".

Напомним, мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передавала, что в ночь на 22 июля в районе военного аэропорта Аль-Дабаа и в районе Аль-Кусайр на западе провинции Хомс израильские ВВС уничтожили склады оружия и боеприпасов ливанской "Хизбаллы", также были атакованы опорные пункты и объекты "Хизбаллы" на востоке провинции Хомс. Сообщалось об убитых и раненых. Факт поражения целей был подтвержден спутниковыми снимками.