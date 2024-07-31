Источник: Ханийя был ликвидирован ракетой, запущенной не из Ирана

Некий иранский источник заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", что главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя был ликвидирован в Тегеране ракетой, которая была запущена не из Ирана, а из другой страны.

"Убийство Ханийи ракетой, запущенной из другой страны, означает агрессию против Ирана и требует решительного ответа", – подчеркнул этот источник.

Насколько достоверна эта информация, непонятно. Возможно, речь идет об источнике в "Корпусе стражей исламской революции", который таким образом пытается возложить ответственность за провал в сфере безопасности на армию Ирана.

Ранее иранское агентство Fars передало: Ханийя был убит в результате попадания ракеты, когда находился в специальном корпусе для ветеранов войны на севере Тегерана – то есть примерно в 100 км от побережья Каспийского моря, в 300-400 км от сухопутных границ Азербайджана, Туркменистана, Ирака, в 1500 км от границы Израиля.