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Ближний Восток

Источник: Ханийя был ликвидирован ракетой, запущенной не из Ирана

время публикации: 31 июля 2024 г., 09:22 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 09:37
Источник: Ханийя был ликвидирован ракетой, запущенной не из Ирана
AP

Некий иранский источник заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", что главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя был ликвидирован в Тегеране ракетой, которая была запущена не из Ирана, а из другой страны.

"Убийство Ханийи ракетой, запущенной из другой страны, означает агрессию против Ирана и требует решительного ответа", – подчеркнул этот источник.

Насколько достоверна эта информация, непонятно. Возможно, речь идет об источнике в "Корпусе стражей исламской революции", который таким образом пытается возложить ответственность за провал в сфере безопасности на армию Ирана.

Ранее иранское агентство Fars передало: Ханийя был убит в результате попадания ракеты, когда находился в специальном корпусе для ветеранов войны на севере Тегерана – то есть примерно в 100 км от побережья Каспийского моря, в 300-400 км от сухопутных границ Азербайджана, Туркменистана, Ирака, в 1500 км от границы Израиля.

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