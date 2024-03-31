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Ближний Восток

"Последние выборы Эрдогана": в Турции избирают органы местной власти

время публикации: 31 марта 2024 г., 12:48 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 12:52
"Последние выборы Эрдогана": в Турции избирают органы местной власти
AP Photo/Emrah Gurel

В Турции проходят 31 марта выборы в местные органы власти. Основное внимание привлечено к крупнейшему городу страны Стамбулу и столице Турции Анкаре – оба этих города находятся под контролем оппозиции.

На руку президенту Реджепу Тайипу Эрдогану играет разобщенность его политических противников, которым, несмотря на объединение сил, не удалось отстранить его от власти на всеобщих выборов 2023 года.

Для Эрдогана выборы имеют принципиальное значение. В начале марта 70-летний президент заявил, что они станут последними в его политической карьере. Однако успех поддерживаемых им кандидатов может привести к внесению поправок в конституцию и "обнулению" его президентского срока.

16-милионный Стамбул имеет для Эрдогана особое значение. Это не только крупнейший город Европы, ставший местом борьбы западных и исламских ценностей. Его избрание мэром этого города в марте 1994 года дало старт общенациональной политической карьере нынешнего президента.

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