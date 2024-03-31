ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован один из командиров подразделения "Радуан"

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила ликвидацию одного из командиров "Хизбаллы" в деревне Кунин на юге Ливана.

По данным израильских спецслужб, Исмаил Али Аль-Зин был одним из командиров сил "Радуан". Он отвечал за обстрелы израильской территории и сил ЦАХАЛа противотанковыми ракетами.

Боевик был ликвидирован ВВС ЦАХАЛа. Ранее в ливанских источниках появились сообщения, что с израильского беспилотника в районе деревни Кунин по автомобилю были запущены две ракеты, цель была поражена.