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Ближний Восток

ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован один из командиров подразделения "Радуан"

время публикации: 31 марта 2024 г., 19:08 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 19:24
ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован один из командиров подразделения "Радуан"
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила ликвидацию одного из командиров "Хизбаллы" в деревне Кунин на юге Ливана.

По данным израильских спецслужб, Исмаил Али Аль-Зин был одним из командиров сил "Радуан". Он отвечал за обстрелы израильской территории и сил ЦАХАЛа противотанковыми ракетами.

Боевик был ликвидирован ВВС ЦАХАЛа. Ранее в ливанских источниках появились сообщения, что с израильского беспилотника в районе деревни Кунин по автомобилю были запущены две ракеты, цель была поражена.

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