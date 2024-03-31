В Рамалле приведено к присяге новое правительство "с юрисдикцией и в секторе Газы"

В воскресенье, 31 марта, в Рамалле было приведено к присяге 19-е палестинское правительство в составе 23 человек. Правительство возглавляет Мухаммад Мустафа, который помимо всего оставил за собой портфель министра иностранных дел и по делам мигрантам.

Палестинское агентство WAFA сообщило, что церемония проходила в правительственном комплексе в Рамалле в присутствии Махмуда Аббаса.

Мухаммад Мустафа пообещал, что его правительство будет действовать в "интересах всех палестинцев", руководствуясь принципами и программой Организации освобождения Палестины (ООП).

После приведения правительства к присяге Махмуд Аббас открыл его первое заседание. Он напомнил, что ООП является "единственным законным представителем палестинского народа", и поэтому только она может защищать его интересы в политической сфере, в том числе в вопросах заключения перемирия с Израилем.

Аббас заявил, что юрисдикция нынешнего правительства "технократов" будет распространяться не только на Западный берег, Восточный Иерусалим, но и на сектор Газы.

Он назвал приоритетными задачами нового кабинета предоставление гуманитарной помощи жителям Газы, поддержу перемещенных лиц в их стремлении вернуться в своих дома.