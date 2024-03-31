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Ближний Восток

Взрыв автомобиля на севере Сирии, множество убитых и раненых

время публикации: 31 марта 2024 г., 03:23 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 05:29
Взрыв автомобиля на севере Сирии, множество убитых и раненых
AP Photo/Emrah Gurel

В ночь на 31 марта поступила информация о взрыве автомобиля на рынке в городе Аазаз на севере Сирии, недалеко от границы с Турцией. Власти Сирии заявляют о теракте, жертвами которого стали не менее семи человек, около 30 получили ранения.

По данным базирующейся в Лондоне мониторинговой группой The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), сработала мина-ловушка, установленная посреди популярного в Аазазе рынка.

Город Аазаз контролирует сирийская оппозиция.

Кем был осуществлен теракт, неясно.

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