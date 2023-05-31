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    Ближний Восток

    "Аль-Джазира": на границе Ливана и Сирии израильтяне ликвидировали пятерых активистов организации "НФОП – Главное командование"

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    Basal Awidat/Flash90
    Yossi Zamir /Flash90

    В среду, 31 мая, катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что сегодня на рассвете на ливано-сирийской границе в ходе "израильского рейда" на объекте организации "Народный фронт освобождения Палестины – Главное командование" были убиты пять активистов этой группировки.

    Ливанские СМИ передают, что с воздуха был атакован штаб "НФОП-ГК" в деревне Кусайя (восточный Ливан, около границы с Сирией).

    Бадр Ахмад Джабриль (сын основателя "НФОП-ГК" Ахмада Джибриля), член "центрального комитета" организации, чей штаб был атакован, подтвердил гибель пяти "своих людей" и обвинил Израиль в этой атаке.

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    Имена убитых уточняются.

    Военный обозреватель 13-го телеканала Ор Геллер и военный корреспондент "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош заявляют, что израильтяне непричастны к этому инциденту. О непричастности израильтян пишет и сайт Ynet.

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    Официальных комментариев пока не поступало.

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    Информация уточняется.

    Удар по "НФОП-ГК" на востоке Ливана в 2019 году

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    В ночь на 26 августа 2019 года арабские СМИ сообщали, что израильские самолеты нанесли серию ударов по целям на востоке Ливана, недалеко от границы с Сирией. Телеканал "Аль-Арабия" тогда передавал, что была атакована штаб-квартира "НФОП-ГК" в Кусайе. По сведениям ливанского телеканала "Ан-Нахар", были атакованы три объекта "НФОП-ГК".

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    Данный район, известный как долина Майсара, контролируется не только боевиками "НФОП-ГК", но и боевиками "Хизбаллы". Здесь располагаются различные военные объекты, в том числе укрытия и склады вооружений.

    "Ан-Нахар" передавал, что три цели, подвергшиеся атаке, находились на окраине деревни Кусайя. Здесь располагались позиции "НФОП-ГК" Ахмада Джибриля. По словам местных жителей, первый удар был нанесен примерно в 1:11, затем они услышали, как начали стрелять силы ПВО. Потом было еще два воздушных удара, в 1:25 и в 1:35.

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    В интервью "Ан-Нахар" представитель "НФОП-ГК" Абу Мухаммад заявлял тогда, что самолеты противника выпустили три ракеты. Он подтвердил, что был причинен ущерб, но утверждал, что жертв не было.

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    Лидер "НФОП-ГК" Ахмад Джибриль (Абу Халид) тогда заявлял, что израильская авиация атаковала позиции его группировки на востоке Ливана, отомстив таким образом за его слова о том, что "половина останков" израильского солдата, переданных Израилю, осталась в Сирии. Эти слова Джибриля цитировал ливанский телеканал "Аль-Маядин".

    НФОП-ГК. Краткая справка

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    "Народный фронт освобождения Палестины – Главное командование" (НФОП-ГК) – палестинская националистическая военизированная организация, признанная террористической в США, Канаде и ЕС. Была основана в октябре 1968 года бывшим капитаном сирийской армии Ахмадом Джибрилем из-за разногласий с "марксистами" в руководстве НФОП. Джибриль являлся генеральным секретарем НФОП-ГК вплоть до своей смерти (7 июля 2021 года).

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    Численность организации – несколько сотен боевиков. Она имеет штаб-квартиру в Дамаске, ячейки – в Ливане и Европе; пользуется поддержкой Сирии и Ирана. У организации имеется собственное боевое крыло под названием "Бригады Джихада Джибриля".

    Боевики НФОП-ГК были причастны ко многих терактам за годы существования этой организации.

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    Среди наиболее громких терактов НФОП-ГК – взрыв швейцарского самолета в 1970 году, в ходе которого погиб 41 человек, бойня в школьном автобусе из Авивим (12 убитых, в том числе девять детей), убийство 19 израильских граждан в Кирьят-Шмоне в 1974 году.

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    В мае 1985 года боевики НФОП-ГК захватили трех израильских солдат в Ливане, выдвинув требования их обмена на палестинских заключенных, представив список более чем в тысячу человек. Требования были выполнены: в числе освобожденных палестинских заключенных были такие известные люди как Джибриль Раджуб (в последующем ставший главой службы безопасности ПА) и духовный лидер движения ХАМАС шейх Ахмед Ясин. В 1987 году двое диверсантов НФОП-ГК проникли на территорию Израиля (около Кирьят-Шмоны) на дельтаплане и убили шестерых израильских солдат.

    С конца 80-х годов группировка не совершала крупных вооружённых акций против Израиля и в значительной степени была неактивна.

    В настоящее время организация участвует в гражданской войне в Сирии на стороне правительства Башара Асада.

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    26 августа 2013 года группировка заявляла о готовности нанести "ответный удар" в случае внешней агрессии против Сирии.

    "НФОП-ГК" является союзником "Хизбаллы" в Ливане и получает поддержку со стороны Дамаска и Тегерана.

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