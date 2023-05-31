МАГАТЭ сообщило о прекращении еще одного расследования в адрес Ирана

Международное агентство по атомной энергии сообщило о прекращении расследования в отношении еще одного недекларированного ядерного объекта.

Речь идет об объекте в Мериване, о котором заявлял в 2019 году глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.

В отчете МАГАТЭ указано, что инспекторы агентства были удовлетворены объяснениями Тегерана по поводу следов обогащенного урана на объекте в Мериване.

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Накануне МАГАТЭ достигло с иранскими властями соглашения по еще одному из трех недекларированных объектов, на которых были обнаружены частицы урана, обогащенного до 84%. После разъяснений Ирана расследование МАГАТЭ по этому объекту было закрыто.