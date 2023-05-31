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    Ближний Восток

    МАГАТЭ сообщило о прекращении еще одного расследования в адрес Ирана

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    МАГАТЭ сообщило о прекращении еще одного расследования в адрес Ирана
    AP Photo/Michael Gruber, File

    Международное агентство по атомной энергии сообщило о прекращении расследования в отношении еще одного недекларированного ядерного объекта.

    Речь идет об объекте в Мериване, о котором заявлял в 2019 году глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.

    В отчете МАГАТЭ указано, что инспекторы агентства были удовлетворены объяснениями Тегерана по поводу следов обогащенного урана на объекте в Мериване.

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    Накануне МАГАТЭ достигло с иранскими властями соглашения по еще одному из трех недекларированных объектов, на которых были обнаружены частицы урана, обогащенного до 84%. После разъяснений Ирана расследование МАГАТЭ по этому объекту было закрыто.

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