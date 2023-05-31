МАГАТЭ сообщило о прекращении еще одного расследования в адрес Ирана
время публикации: | последнее обновление:
Международное агентство по атомной энергии сообщило о прекращении расследования в отношении еще одного недекларированного ядерного объекта.
Речь идет об объекте в Мериване, о котором заявлял в 2019 году глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.
В отчете МАГАТЭ указано, что инспекторы агентства были удовлетворены объяснениями Тегерана по поводу следов обогащенного урана на объекте в Мериване.
adv_11 m_ar_1
Накануне МАГАТЭ достигло с иранскими властями соглашения по еще одному из трех недекларированных объектов, на которых были обнаружены частицы урана, обогащенного до 84%. После разъяснений Ирана расследование МАГАТЭ по этому объекту было закрыто.
adv_12 rimma_dw_d
adv_13 rimma_dw_m
adv_14 article_video
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 Мая 2023
МАГАТЭ и Иран урегулировали вопрос об уране, обогащенном почти до оружейного уровня
МАГАТЭ и Иран урегулировали вопрос об уране, обогащенном почти до оружейного уровня
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 9 Марта 2023
Эслами: "Империалисты приняли Иран в качестве ядерной державы"
Эслами: "Империалисты приняли Иран в качестве ядерной державы"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 5 Марта 2023
МАГАТЭ: Иран готов допускать инспекторов на ядерные объекты
МАГАТЭ: Иран готов допускать инспекторов на ядерные объекты
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 3 Марта 2023
Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран на фоне отчетов об обнаружении следов урана, обогащенного до 84%
Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран на фоне отчетов об обнаружении следов урана, обогащенного до 84%
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex