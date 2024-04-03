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Ближний Восток

Палестинская автономия вновь подала заявку на полноправное членство в ООН

время публикации: 03 апреля 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 23:32
Палестинская автономия вновь подала заявку на полноправное членство в ООН
Patrick Gruban/Wikipedia

В среду, 3 апреля, палестинская администрация вновь подала заявку на полноправное членство в ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш передал просьбу Совету безопасности. Радиостанция "Кан Бет" передала, что обсуждение просьбы Рамаллы может состояться уже в этом месяце.

Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме в последние месяцы обсуждалась возможность на этот раз поддержать просьбу автономии.

Палестинская автономия с 2011 года имеет статус государства-наблюдателя в ООН. Это позволяет ее представителям принимать участие в обсуждениях Генассамблеи ООН, но они не имеют права голоса.

Рамалла уже пыталась добиться статуса полноправного члена, но не получила его, поскольку три государства, являющихся постоянными членами СБ ООН (США, Великобритания и Франция) не признают автономию как государство. Чтобы получить требуемый статус, просьбу должны поддержать 2/3 государств-членов ООН при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН с предварительным одобрением членства в СБ ООН в частности, необходимо, чтобы при голосовании ни один из постоянных членов совета не воспользовался правом вето.

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