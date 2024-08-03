Посольство США в Бейруте призвало американских граждан немедленно покинуть Ливан
время публикации: 03 августа 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 18:18
Посольство США в Бейруте призвало американских граждан немедленно покинуть Ливан. Настоятельная рекомендация была опубликована в субботу, 3 августа в соцсети Х.
"Несколько авиакомпаний приостановили полеты из Ливана, но рейсы по некоторым направлениям все еще выполняются. Мы призываем наших граждан покинуть эту страну любым рейсом.", – говорится в сообщении.