Посольство США в Бейруте призвало американских граждан немедленно покинуть Ливан. Настоятельная рекомендация была опубликована в субботу, 3 августа в соцсети Х.

"Несколько авиакомпаний приостановили полеты из Ливана, но рейсы по некоторым направлениям все еще выполняются. Мы призываем наших граждан покинуть эту страну любым рейсом.", – говорится в сообщении.