Iran International: Тегеран обратился к Москве за помощью в подавлении народных волнений
Официальный Тегеран обратился к Москве за помощью в подавлении народных волнений, продолжающихся в Исламской республике более двух месяцев. За это время погибли, по официальным данным, более 300, по сведениям правозащитников – более 400 человек.
Оппозиционный сайт Iran International утверждает, что иранские власти, готовящиеся к долгосрочной конфронтации с "недовольными", обеспокоены своими ограниченными ресурсами. Они обратились к Москве с просьбой поделиться не только опытом подавления массовых демонстраций, но и необходимым оборудованием.
Кроме того, материалы, оказавшиеся у Iran International, позволяют предположить, что Тегеран полагается на Москву в оценке внутренней ситуации в Исламской республике, поскольку российская разведка получает данные о протестном движении в Иране, нелегально прослушивая западные источники.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла в октябре, что Москва вполне способна помогать Ирану, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций.
"Доказательства того, что Иран помогает России в войне против Украины, очевидны и общедоступны. Иран и Россия становятся тем ближе, чем в большей изоляции они оказываются", – сказала Жан-Пьер.
В последние месяцы власти РФ активизировали военно-техническое сотрудничество с Ираном. Иранские беспилотники используются российскими военными в ходе боевых действий против Украины. Ожидаются поставки в Россию иранских ракет.
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