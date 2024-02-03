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    Ближний Восток

    Centcom: в Сирии и Ираке авиация США атаковала 85 иранских объектов. SOHR: 13 убитых

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    Centcom: в Сирии и Ираке авиация США атаковала 85 иранских объектов. SOHR: 13 убитых (архивное фото)
    Department of Defense via AP

    Центральное командование армии США (Centcom) официально подтвердило, что американская авиация нанесла удары по объектам иранского "Корпуса стражей исламской революции" и проиранским ополченцам в Сирии и Ираке.

    В официальном сообщении Centcom сказано, что 2 февраля были атакованы более 85 целей, при этом было задействовано множество самолетов, в том числе дальние бомбардировщики. При осуществлении этих атак были применены более 125 высокоточных боеприпасов.

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    В заявлении Centcom говорится, что целями атак были командно-разведывательные центры и военные склады, которые использовались ранее проиранскими силами для атак на американских военных.

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    Директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс сообщил: "Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1, участвовали в операции, выпустив более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут". Он также отметил, что бомбардировщики B-1 для участия в этой операции летели с баз на территории США.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что "всего было атаковано семь объектов: четыре в Сирии и три в Ираке, внутри которых было 85 целей". По его словам, атаки были успешными, все самолеты вернулись на базы в США.

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    Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате авиаударов, осуществленных американцами 2 февраля, были убиты не менее 13 человек.

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    Информация о последствиях этой атаки уточняется.

    "Аль-Джазира" публикует видео из Аль-Каима (иракская провинция Анбар, около границы с Сирией), где американской авиацией был атакован склад с ракетами. На записи видно, как после нанесения удара и возникшего пожара разлетаются ракеты.

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    Телеканал "Аль-Хадат" также публикует видео последствий ударов американской авиации по целям в Ираке и Сирии.

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    Президент США Джо Байден заявил, что ответные действия на атаку на американскую базу в Иордании продолжатся, Вашингтон не оставит подобные акты без реакции, хотя не ищет конфликта на Ближнем Востоке. "Но пусть знают все те, кто может нам навредить: если вы причините вред американцам – мы ответим", – сказал американский президент.

    Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что речь идет о первой атаке, за которой последуют многие другие.

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    Ранее американские СМИ сообщали, что операция армии США в Сирии и Ираке, сопровождаемая ударами по иранским силам, продлится несколько недель.

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    Израильские СМИ отмечают, что военная разведка Израиля, по всей видимости, внесла свой вклад при подготовке банка целей в Сирии и Ираке для американских военных.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 2 Февраля 2024
    SOHR: "неопознанные самолеты" атаковали посты проиранских боевиков в Сирии
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 Января 2024
    NBC: военная операция США против проиранских группировок будет продолжаться "несколько недель"
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