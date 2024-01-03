adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
9 - 14°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.618 ₪ 3.977 ₪
Иерусалим:
9 - 14°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
13 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    Десятки погибших при "теракте" на церемонии памяти Касема Сулеймани

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Десятки погибших при
    AP Photo/Vahid Salemi

    Более 75 человек погибли и по меньшей мере 180 пострадали при взрывах во время проходивших в иранском городе Керман памятных церемоний по случаю четвертой годовщины гибели командира подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

    Первоначально СМИ со слов очевидцев сообщали о взрыве баллона с газом. Позже местные власти заявили, что речь идет о теракте. На месте началась паника, затрудняющая эвакуацию пострадавших.

    adv_12 incontent_1

    Напомним, что создатель глобальной террористической сети, поддерживающей Иран, был ликвидирован американцами 3 января 2020 года в Международном аэропорту Багдада. Согласно публикациям, спецслужбы США действовали при информационной поддержке израильской разведки.

    adv_13 m_ar_1

    Похороны главаря террористов ознаменовались давкой, в результате которой погибли 56 человек и около 200 пострадали.

    Несколько дней назад представитель КСИР Рамадан Шариф заявил, что нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября стало возмездием за гибель Сулеймани. Представители иранской оппозиции, в свою очередь, отмечают, что ликвидация главаря ХАМАСа Салаха аль-Арури была почти что приурочена к годовщине смерти Сулеймани.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:29 89-й день войны в Израиле. Хронология событий
    15:17 ЦАХАЛ атаковал группу боевиков и инфраструктуру "Хизбаллы" в южном Ливане
    14:53 Десятки погибших при "теракте" на церемонии памяти Касема Сулеймани
    14:36 Жители окрестностей сектора Газы вернутся домой в ближайшие недели
    13:43 В Галилее рабочий погиб в результате несчастного случая
    12:49 Последний гол 2023 года и первый гол 2024 года
    12:48 В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, МАДА призывает выздоровевших сдать плазму
    12:47 Мать аль-Арури: "Мой сын мечтал о такой смерти"
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom