Десятки погибших при "теракте" на церемонии памяти Касема Сулеймани

Более 75 человек погибли и по меньшей мере 180 пострадали при взрывах во время проходивших в иранском городе Керман памятных церемоний по случаю четвертой годовщины гибели командира подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Первоначально СМИ со слов очевидцев сообщали о взрыве баллона с газом. Позже местные власти заявили, что речь идет о теракте. На месте началась паника, затрудняющая эвакуацию пострадавших.

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Напомним, что создатель глобальной террористической сети, поддерживающей Иран, был ликвидирован американцами 3 января 2020 года в Международном аэропорту Багдада. Согласно публикациям, спецслужбы США действовали при информационной поддержке израильской разведки.

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Похороны главаря террористов ознаменовались давкой, в результате которой погибли 56 человек и около 200 пострадали.

Несколько дней назад представитель КСИР Рамадан Шариф заявил, что нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября стало возмездием за гибель Сулеймани. Представители иранской оппозиции, в свою очередь, отмечают, что ликвидация главаря ХАМАСа Салаха аль-Арури была почти что приурочена к годовщине смерти Сулеймани.