Наим Касем повторяет: без перемирия в Газе "Хизбалла" не прекратит огонь

Заместитель генерального секретаря ливанской террористической группировки "Хизбалла" Наим Касем заявил в интервью агентству AP, что прекращение огня на ливано-израильской границе невозможно, пока не будет прекращения огня в секторе Газы.

"Если перемирие в Газе будет достигнуто, прекратим огонь и мы. Наше участие в войне Израиля с ХАМАСом призвано оказать военную поддержку нашему союзнику. Если война прекратится, то в этой поддержке не будет нужды", – сказал он.

Касем отметил, что на данный момент интенсивность израильских действий в секторе снизилась, но они не прекратились. "Если положение будет "ни войны, ни мира", то не могу сказать, как мы будем действовать – нам нужно будет составить более четкое представление о ситуации", – сказал он.

Международное сообщество прилагает значительные усилия, чтобы предотвратить масштабную войну между Израилем и "Хизбаллой". Представители западных стран пытаются оказать давление на ливанскую группировку и еврейское государство.