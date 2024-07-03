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Ближний Восток

Наим Касем повторяет: без перемирия в Газе "Хизбалла" не прекратит огонь

время публикации: 03 июля 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 09:55
Наим Касем повторяет: без перемирия в Газе "Хизбалла" не прекратит огонь
Ayal Margolin/Flash90

Заместитель генерального секретаря ливанской террористической группировки "Хизбалла" Наим Касем заявил в интервью агентству AP, что прекращение огня на ливано-израильской границе невозможно, пока не будет прекращения огня в секторе Газы.

"Если перемирие в Газе будет достигнуто, прекратим огонь и мы. Наше участие в войне Израиля с ХАМАСом призвано оказать военную поддержку нашему союзнику. Если война прекратится, то в этой поддержке не будет нужды", – сказал он.

Касем отметил, что на данный момент интенсивность израильских действий в секторе снизилась, но они не прекратились. "Если положение будет "ни войны, ни мира", то не могу сказать, как мы будем действовать – нам нужно будет составить более четкое представление о ситуации", – сказал он.

Международное сообщество прилагает значительные усилия, чтобы предотвратить масштабную войну между Израилем и "Хизбаллой". Представители западных стран пытаются оказать давление на ливанскую группировку и еврейское государство.

Ближний Восток
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