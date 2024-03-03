Centcom: британский сухогруз Rubymar с химикатами, подбитый хуситами, затонул
Центральное командование США (Centcom) подтвердило, что британский сухогруз Rubymar, атакованный боевиками-хуситами 18 февраля в Аденском заливе, затонул в Красном море.
Ранее информацию о том, что сухогруз Rubymar тонет, опубликовало правительство Йемена, заявившее, что это станет экологической катастрофой для водного бассейна страны.
Около двух недель назад Centcom передавал, что следствием атаки хуситов стало 18-мильное нефтяное пятно. Кроме того, Rubymar перевозил более 41000 тонн удобрений, которые теперь выльются в Красное море.
Напомним: в ноябре 2023 года хуситы начали атаковать в районе Баб-аль-Мандебского пролива суда, направлявшиеся через Суэцкий канал – в знак солидарности с жителями сектора Газы. Они заявляли, что атакуют только корабли, связанные с Израилем или везущие в Израиль грузы.
Rubymar – первый корабль, потопленный хуситами. Его потопление не нанесло ущерба Израилю, однако станет причиной экологической катастрофы в регионе.
Британский сухогруз Rubymar, подбитый хуситами в Красном море, опускается на дно
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