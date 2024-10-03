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Ближний Восток

КСИР выдал уничтожение украинцами российского танка за ликвидацию израильского танка "Хизбаллой"

время публикации: 03 октября 2024 г., 15:44 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 15:44
КСИР выдал уничтожение украинцами российского танка за ликвидацию израильского танка "Хизбаллой"
Соцсети

Израильский блогер Игаль Левин обратил внимание на публикацию в телеграм-канале SEPAHCYBERY – официальном канале агентства Sepah, принадлежащего иранскому "Корпусу стражей исламской революции", с более чем полумиллионом подписчиков.

В этой публикации известное видео уничтожения украинскими военными российского танка в 2023 году было выдано за ликвидацию израильского танка ливанской "Хизбаллой" в ходе боев на юге Ливана в октябре 2024 года.

Вскоре данная публикация из канала Sepah была удалена. Однако она получила широкое распространение в соцсетях.

Ближний Восток
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