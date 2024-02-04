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    Ближний Восток

    США и Великобритания заявили о нанесении серии ударов по военным объектам хуситов в Йемене

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    США и Великобритания заявили о нанесении серии ударов по военным объектам хуситов в Йемене
    Kaitlin Watt/U.S. Navy via AP

    США и Великобритания опубликовали совместное заявление, подтвердив, что вечером 3 февраля вооруженными силами этих стран были атакованы 36 целей на 13 различных объектах боевиков-хуситов в Йемене.

    В заявлении сказано, что удары были нанесены по складам оружия, ракетным батареям, аэродромам и радарам хуситов, передает агентство Reuters.

    Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что, в частности, удары были нанесены по военному объекту хуситов в городе Таиз, в центральной части Йемена.

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    Ранее йеменские СМИ написали о взрывах в столице Йемена Сане.

    Центральное командование армии США (Centcom) сообщало о нанесении удара и уничтожении шести ракет, подготовленных к запуску. В официальном пресс-релизе Centcom говорилось, что шесть противокорабельных ракет были готовы к запуску в районе, контролируемом хуситами. Ракеты предназначались для нанесения ударов по кораблям, находящимся в акватории Красного моря, и представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам.

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