NYT: Израиль утверждает, что не причастен к гибели еще одного офицера Корпуса стражей Исламской революции

Израильские источники, по данным The New York Times, утверждают, что Израиль не имеет отношения к гибели высокопоставленного офицера подразделения 840 сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Али Исмаила Заде.

О гибели Заде иранские СМИ сообщили 3 июня. В сообщениях указывалось, что офицер Али Исмаил Заде погиб "в результате падения с крыши своего дома в тегеранском пригороде Кередж". Его семье было сообщено, что он совершил самоубийство, оставив предсмертную записку, в которой причиной своего решения назвал расставание с женой.

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Также сообщалось, что Заде входил в окружение полковника Сайяда Ходайэ, который был застрелен 22 мая недалеко от собственного дома. Ходайэ отвечал за сирийское направление и за подготовку терактов против израильских объектов. Министерство иностранных дел Ирана возложило ответственность за ликвидацию Ходайэ на Израиль.

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В Корпусе стражей исламской революции подтвердили смерть полковника сил "Кудс" Сайяда Ходайэ, назвав его "защитником святынь". Это выражение используется в Исламской республике для иранцев, воюющих против ИГИЛ в Сирии и Ираке, и "защищающих святые для шиитов места" за пределами страны от суннитских боевиков.

В заявлении КСИР подчеркивалось, что убийство было совершено "антиреволюционными элементами". Убийство полковника КСИР совпало с публикацией в иранских СМИ сообщений о раскрытии шпионской сети, связанной с израильской разведкой.

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Отметим, что 4 июня иранские СМИ сообщили, что доктор Аюб Антари, видный иранский ученый в области аэрокосмической техники и аэронавтики, занимавшийся разработкой иранских БПЛА, был найден мертвым.

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По предварительным данным, он скончался в результате "пищевого отравления". Высказываются предположения о том, что ученый был отравлен.

В некоторых сообщениях иранских СМИ в качестве возможного исполнителя убийства фигурирует израильский "Мосад", однако официальный Тегеран пока не выдвинул никаких обвинений по этому делу.