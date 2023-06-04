"Аль-Кудс": лидер ХАМАСа Исмаил Ханийя прибудет в Газу впервые за три с половиной года

Газета "Аль-Кудс" со ссылкой на собственные источники пишет, что глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя после визита в Египет намерен отправиться в Газу.

В декабре 2019-го Ханийя покинул Газу для совершения "зарубежного турне" и до сих пор не вернулся в сектор, успев за прошедшие годы посетить десятки стран.

Ханийя выехал из Газы (а за ним - все его близкие родственники) вскоре после того, как ЦАХАЛ провел антитеррористическую операцию "Черный пояс" (ноябрь 2019, против "Исламского джихада").

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Пока его не было в Газе, ЦАХАЛ провел в секторе три антитеррористические операции: "Страж стен" (май 2021, против ХАМАСа), "На заре" (август 2022, против "Исламского джихада"), "Щит и стрела" (май 2023, против "Исламского джихада").

4 июня 2023 года выходящая в Лондоне арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила, что в Каире идет работа над планом долгосрочного перемирия между Израилем и Газой. В публикации сказано, что к переговорам привлечены США и Катар. Египетские источники сообщили редакции "Аль-Араби аль-Джадид", что в Каир приглашены лидеры террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад". Сообщается также, что руководители этих организаций были ознакомлены с некими "сверхсекретными файлами". По словам этих источников, готовится беспрецедентный план, в рамках которого будут достигнуты как договоренности по долгосрочному внутрипалестинскому примирению (очевидно, с ФАТХом) в секторе Газы и по перемирию с Израилем. "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что достижение соглашения, помимо прочего, приведет к усилению роли Египта в Газе. В статье сказано, что ситуация в Газе также обсуждалась представителями египетских и иранских служб безопасности. Египетский источник сообщил, что в рамках масштабного соглашения планируется расширение объема торгового оборота с сектором Газы через египетский порт Аль-Ариш (север Синайского полуострова), путем создания вспомогательного порта в Газе, администрация которого будет связана с портом Аль-Ариш и будет действовать под надзором Египта. Также планируется продолжить новое шоссе в Газу.

Исмаил Ханийя. Краткая справка

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Родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев Шаати в Газе. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по кафедре арабской литературы, и в том же году вступил в ряды нового "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).

В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина. В 1998 году он возглавил его канцелярию.

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В 2004 году ЦАХАЛ уничтожил Ясина. Вскоре после ликвидации Ахмада Ясина, а затем и его преемника Абд аль-Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя возглавил правительство ХАМАСа в Газе.

В мае 2017-го Исмаил Ханийя был избран новым главой политбюро ХАМАСа после того, как его предшественник на этом посту Халид Машаль ушел в отставку.

1 августа 2021 года стало известно, что каденция Ханийи на посту главы политбюро ХАМАСа продлена еще на четыре года.

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