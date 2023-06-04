adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 27°
Тель-Авив:
20 - 25°
Эйлат:
27 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.745 ₪ 4.035 ₪
Иерусалим:
16 - 27°
Тель-Авив:
20 - 25°
Эйлат:
27 - 34°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    "Аль-Кудс": лидер ХАМАСа Исмаил Ханийя прибудет в Газу впервые за три с половиной года

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    AP Photo/Adel Hana

    Газета "Аль-Кудс" со ссылкой на собственные источники пишет, что глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя после визита в Египет намерен отправиться в Газу.

    В декабре 2019-го Ханийя покинул Газу для совершения "зарубежного турне" и до сих пор не вернулся в сектор, успев за прошедшие годы посетить десятки стран.

    Ханийя выехал из Газы (а за ним - все его близкие родственники) вскоре после того, как ЦАХАЛ провел антитеррористическую операцию "Черный пояс" (ноябрь 2019, против "Исламского джихада").

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Пока его не было в Газе, ЦАХАЛ провел в секторе три антитеррористические операции: "Страж стен" (май 2021, против ХАМАСа), "На заре" (август 2022, против "Исламского джихада"), "Щит и стрела" (май 2023, против "Исламского джихада").

    4 июня 2023 года выходящая в Лондоне арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила, что в Каире идет работа над планом долгосрочного перемирия между Израилем и Газой. В публикации сказано, что к переговорам привлечены США и Катар. Египетские источники сообщили редакции "Аль-Араби аль-Джадид", что в Каир приглашены лидеры террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад". Сообщается также, что руководители этих организаций были ознакомлены с некими "сверхсекретными файлами". По словам этих источников, готовится беспрецедентный план, в рамках которого будут достигнуты как договоренности по долгосрочному внутрипалестинскому примирению (очевидно, с ФАТХом) в секторе Газы и по перемирию с Израилем. "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что достижение соглашения, помимо прочего, приведет к усилению роли Египта в Газе. В статье сказано, что ситуация в Газе также обсуждалась представителями египетских и иранских служб безопасности. Египетский источник сообщил, что в рамках масштабного соглашения планируется расширение объема торгового оборота с сектором Газы через египетский порт Аль-Ариш (север Синайского полуострова), путем создания вспомогательного порта в Газе, администрация которого будет связана с портом Аль-Ариш и будет действовать под надзором Египта. Также планируется продолжить новое шоссе в Газу.

    Исмаил Ханийя. Краткая справка

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    Родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев Шаати в Газе. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по кафедре арабской литературы, и в том же году вступил в ряды нового "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).

    В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете.

    Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина. В 1998 году он возглавил его канцелярию.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    В 2004 году ЦАХАЛ уничтожил Ясина. Вскоре после ликвидации Ахмада Ясина, а затем и его преемника Абд аль-Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя возглавил правительство ХАМАСа в Газе.

    В мае 2017-го Исмаил Ханийя был избран новым главой политбюро ХАМАСа после того, как его предшественник на этом посту Халид Машаль ушел в отставку.

    1 августа 2021 года стало известно, что каденция Ханийи на посту главы политбюро ХАМАСа продлена еще на четыре года.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_ar_4

    adv_19 rimma_dw_d
    adv_20 rimma_dw_m
    adv_21 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 4 Июня 2023
    "Аль-Араби аль-Джадид": идет работа над планом долгосрочного перемирия между Израилем и Газой
    adv_22 ar_middle_wwh
    adv_23 ar_middle_yandex
    adv_24 ar_middle_mobile_yandex
    adv_25 ar_right_wwh
    adv_26 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:01 "Аль-Кудс": лидер ХАМАСа Исмаил Ханийя прибудет в Газу впервые за три с половиной года
    20:02 В Самарии в результате "каменной атаки" легко ранены двое израильтян
    19:51 В Кейсарии из воды вытащили несколько человек, один из них скончался
    19:29 По всему миру проходят манифестации солидарности с Навальным, отмечающим день рождения в ШИЗО
    18:59 ПИЦ: силы ЦАХАЛа проводят операцию в Нур аш-Шамсе
    17:14 Израиль прощается с тремя военнослужащими, погибшими около границы с Египтом
    16:21 Предъявлено обвинение палестинскому арабу, переводившему деньги "Исламскому джихаду"
    16:00 В четырех городах Израиля пройдут акции в поддержку Алексея Навального
    adv_27 ar_right_2
    adv_28 ar_right_3
    adv_29 ar_right_4
    adv_30 ar_right_5