Палестинские вооруженные группировки ограбили несколько банков Газы, забрав около 66 млн евро

В течение апреля палестинские вооруженные группировки, одна из которых выдавала себя за ХАМАС, совершили несколько ограблений банков в секторе Газы, забрав в общей сложности около 66 миллионов евро. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на документ, полученный от Bank of Palestine.

Одно из ограблений было совершено 16 апреля: в этот день сотрудники главного отделения банка в городе Газа заметили, что в потолке одного из банковских помещений возникла дыра. Несколькими часами ранее неизвестные вооруженные грабители проникли в банк и унесли оттуда сейфы, содержащие около 2,8 млн евро (в шекелях).

На следующий день грабители вернулись и взорвали три сейфа, в которых находились около 29 млн евро. Спустя два дня добычей грабителей стала сумма, эквивалентная 33, 6 млн евро.