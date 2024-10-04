Основные тезисы пятничной проповеди Хаменеи: удары по Израилю – услуга человечеству

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые за последние четыре года выступил с публичной пятничной проповедью.

Основные тезисы его проповеди (по публикации востоковеда Марианны Беленькой):

1. Враг исламской нации один, хотя его методы различаются в зависимости от страны.

2. Мы обязаны защитить исламскую нацию от Афганистана до Йемена и от Ирана до Газы и Ливана.

3. Каждый народ имеет право защищать свою землю и суверенитет от оккупантов и узурпаторов.

4. Палестинский народ имеет полное право восстать против оккупанта. "Потоп Аль-Аксы" (нападение террористов на Израиль 7 октября 2023 года) является законным и естественным шагом для палестинского народа.

5. Никто не имеет права критиковать ливанцев за поддержку палестинских братьев.

6. Шаг наших вооруженных сил по поддержке Газы несколько дней назад (массированный обстрел Израиля баллистическими ракетами) является законным и имеет полную легитимность.

7. Исламская Республика будет делать то, что считает необходимым. Мы не будем успокаиваться и не будем торопиться.

8. Мученик Хасан Насралла был знаменем сопротивления и храбрым защитником угнетенных.

9. Трусливый враг не смог нанести эффективный удар по структурам группировок сопротивления, поэтому он прибег к политике убийств и разрушений.

10. Каждый удар, нанесенный узурпатору, является услугой региону и всему человечеству.

11. Сионистское образование (Израиль), получившее огромную помощь от Америки и Запада, потерпело поражение перед лицом нескольких тысяч моджахедов. Врагам никогда не удастся победить ХАМАС и "Хизбаллу".

12. Сопротивление в регионе не отступит после мученической гибели своих лидеров и людей, и победа станет его союзником.

13. Выживание стало навязчивой идеей сионистского образования, а это означает, что палестинское сопротивление отбросило его на 70 лет назад.

14. Главным фактором войн, нестабильности и отсталости в этом регионе является сионистское образование и присутствие стран, которые заявляют, что стремятся обеспечить безопасность и мир в регионе.