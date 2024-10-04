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Ближний Восток

РИА Новости цитирует посла Ирана в Москве, назвавшего "Железный купол" "дырявым"

время публикации: 04 октября 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 21:01
Посол Исламской республики Иран в Москве Казем Джалали (в центре)
Пресс-служба Кремля

РИА Новости приводит цитату из интервью посла Ирана в Москве Казема Джалали, заявившего телеканалу "Россия 24": "Если израильский режим решится еще раз на другое безумное действие, обязательно на следующей стадии будет сложнее наш ответ".

Джалали добавил, что "удар Тегерана по израильской территории был успешным"."Они говорили, что у них есть "Железный купол". И мы видели, что этот "Железный купол" оказался дырявый: как сеточка, как дуршлаг", – приводит слова посла РИА Новости.

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