РИА Новости цитирует посла Ирана в Москве, назвавшего "Железный купол" "дырявым"

РИА Новости приводит цитату из интервью посла Ирана в Москве Казема Джалали, заявившего телеканалу "Россия 24": "Если израильский режим решится еще раз на другое безумное действие, обязательно на следующей стадии будет сложнее наш ответ".

Джалали добавил, что "удар Тегерана по израильской территории был успешным"."Они говорили, что у них есть "Железный купол". И мы видели, что этот "Железный купол" оказался дырявый: как сеточка, как дуршлаг", – приводит слова посла РИА Новости.