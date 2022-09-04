В Газе казнены убийцы и "агенты Израиля"
Рано утром в воскресенье, 4 сентября, в городе Газа были казнены пятеро местных жителей, приговоренных к смерти за сотрудничество с Израилем или за убийства. Известны имена четырех казненных.
Смертные приговоры были приведены в исполнение в "Аль-Джуазате", штаб-квартире служб безопасности ХАМАСа. Сообщение о казни пяти приговоренных подтверждено министерством внутренних дел ХАМАСа.
Двое казненных были приговорены к смерти за убийства (их расстреляли), трое – "за сотрудничество с иностранцами", то есть со спецслужбами Израиля (их повесили), сообщает израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на освещении событий в ближневосточном регионе.
Известны имена четырех казненных:
1. Джибриль Кармут (в июле 2022 года убил полицейского ХАМАСа и девушку)
2. Халид ас-Самари
3. Нахаль Ахл
4. Мурад Абу Зайд
Согласно законам Палестинской автономии, приведение смертного приговора в исполнение требует подписи председателя ПА (Махмуда Аббаса). ХАМАС в Газе регулярно проводит казни, не согласовывая это с руководством ПА в Рамалле.
В Дженине боевики обстреляли сотрудников палестинских спецслужб, задержаны боевики ХАМАСа
Житель Газы приговорен к смерти за сотрудничество с Израилем
ХАМАС объявил о задержании в Газе убийцы "инженера" Фади аль-Батша
Четверо жителей Газы приговорены трибуналом ХАМАСа к смертной казни, двое из них – "за сотрудничество с сионистской разведкой"