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    Ближний Восток

    В Газе казнены убийцы и "агенты Израиля"

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    В Газе казнены убийцы и
    Hassan Jedi/Flash90

    Рано утром в воскресенье, 4 сентября, в городе Газа были казнены пятеро местных жителей, приговоренных к смерти за сотрудничество с Израилем или за убийства. Известны имена четырех казненных.

    Смертные приговоры были приведены в исполнение в "Аль-Джуазате", штаб-квартире служб безопасности ХАМАСа. Сообщение о казни пяти приговоренных подтверждено министерством внутренних дел ХАМАСа.

    Двое казненных были приговорены к смерти за убийства (их расстреляли), трое – "за сотрудничество с иностранцами", то есть со спецслужбами Израиля (их повесили), сообщает израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на освещении событий в ближневосточном регионе.

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    Известны имена четырех казненных:
    1. Джибриль Кармут (в июле 2022 года убил полицейского ХАМАСа и девушку)
    2. Халид ас-Самари
    3. Нахаль Ахл
    4. Мурад Абу Зайд

    Согласно законам Палестинской автономии, приведение смертного приговора в исполнение требует подписи председателя ПА (Махмуда Аббаса). ХАМАС в Газе регулярно проводит казни, не согласовывая это с руководством ПА в Рамалле.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 6 Июня 2022
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    Четверо жителей Газы приговорены трибуналом ХАМАСа к смертной казни, двое из них – "за сотрудничество с сионистской разведкой"
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