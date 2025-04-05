"Мисс Европа Косово" Гюлер Эрдоган погибла в Турции
время публикации: 05 апреля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 13:19
"Мисс Европа Косово" Гюлер Эрдоган погибла в Турции, сообщает издание Hurriyet.
27-летняя Гюлер, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля, когда же ее остановила полиция, она выскочила из машины и убежала. Потеряв равновесие, она упала с эстакады на шоссе и получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.
После смерти девушки ее семья удалила фото Гюлер из сети.
Как сообщается, Эрдоган была уроженкой Турции и приехала на родину для празднования Курбан-байрам. В прошлом у девушки были психологические проблемы, она пыталась покончить с собой.