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Ближний Восток

"Мисс Европа Косово" Гюлер Эрдоган погибла в Турции

Турция
время публикации: 05 апреля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 13:19
"Мисс Европа Косово" Гюлер Эрдоган погибла в Турции
AP Photo/Can Ozer

"Мисс Европа Косово" Гюлер Эрдоган погибла в Турции, сообщает издание Hurriyet.

27-летняя Гюлер, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля, когда же ее остановила полиция, она выскочила из машины и убежала. Потеряв равновесие, она упала с эстакады на шоссе и получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

После смерти девушки ее семья удалила фото Гюлер из сети.

Как сообщается, Эрдоган была уроженкой Турции и приехала на родину для празднования Курбан-байрам. В прошлом у девушки были психологические проблемы, она пыталась покончить с собой.

Ближний Восток
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