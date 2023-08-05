adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.687 ₪ 4.034 ₪
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    В Саудовской Аравии открылся форум по проблемам войны в Украине

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Наследный принц Мухаммад бин Салман бин Абдель Азиз ас-Сауд с Путиным (2019 год) и Зеленским (2023 год)
    AP/Yuri Kadobnov/Saudi Press Agency

    В субботу, 5 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) открывается международный форум, посвященный проблемам, связанным с войной в Украине. Декларированная цель форума – поиск путей мирного урегулирования, которое положило бы конец войне, развязанной Россией против Украины. Участники рассчитывают согласовать основные принципы урегулирования.

    В форуме, который будет проходить два дня (5-6 августа), участвуют представители примерно 40 стран. Это Украина, страны Европейского союза, Великобритания, Китай, ЮАР, Мексика, Бразилия, Индия, Индонезия и другие государства. Россия в саммите не участвует, но Кремль заявил, что будет "следить" за встречей, передает агентство Reuters.

    adv_12 incontent_1

    В основном представительство различных государств на форуме на уровне советников по национальной безопасности. Китай направил на форум спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя, который часто бывает в России.

    adv_13 m_ar_1

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил накануне: "Я ожидаю, что разговор будет трудным, но за нами правда, за нами добро". Он отметил, что Киев рассчитывает убедить новые страны поддержать украинскую формулу мира. В частности, речь идет о таких странах, как Индия, Бразилия, ЮАР, которые до сих пор занимали нейтральную позицию.

    Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что после форума в Джидде осенью состоится "мирный саммит" мировых лидеров, на котором будет согласована "формула урегулирования". Ранее Зеленский предложил свою версию такой формулы из десяти пунктов, но Кремль ее отверг.

    adv_14 incontent_2

    Власти Саудовской Аравии демонстрируют свой нейтралитет и готовность способствовать переговорам для мирного урегулирования военного конфликта. В официальном коммюнике, распространенном накануне саудовским агентством SPA, говорится: "Проведение этой встречи является продолжением гуманитарных инициатив и усилий, предпринятых по этому поводу его королевским Высочеством наследным принцем Мухаммадом бин Салманом бин Абдель Азизом ас-Саудом, а также контактов, которые его Высочество установил с российским и украинским руководством с первых дней кризиса... Эта встреча будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей разрешения украинского кризиса дипломатическими и политическими средствами таким образом, чтобы укрепить мир на международной арене и безопасность, а также уберечь мир от дальнейших гуманитарных, экономических и экономических последствий кризиса".

    adv_15 m_ar_2

    Напомним, что в мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит арабских государств, проходивший в Джидде.

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 4 Августа 2023
    SPA: встреча в Джидде по проблемам войны в Украине пройдет на уровне советников нацбезопасности
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Июля 2023
    WSJ: Саудовская Аравия планирует мирные переговоры по Украине без участия России
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1
    adv_24 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:24 Экс-премьер Пакистана приговорен к трем годам тюрьмы по "делу о подарках"
    11:33 После того, как около Раммалы был застрелен житель ПА, полиция Израиля задержала двоих подозреваемых
    10:00 В больнице "Адаса Ар а-Цофим" взят под охрану подозреваемый в убийстве
    09:12 СБУ заявила, что российский танкер был атакован украинским морским дроном
    08:33 ДТП около Рамаллы: один водитель погиб, второй получил тяжелые травмы
    08:11 В Саудовской Аравии открылся форум по проблемам войны в Украине
    07:17 "Калькалист": миллиардер Артур Данчик объявил о прекращении финансирования форума "Коэлет"
    07:09 Около Керченского пролива российский танкер был атакован украинским морским дроном
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom