В Саудовской Аравии открылся форум по проблемам войны в Украине

В субботу, 5 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) открывается международный форум, посвященный проблемам, связанным с войной в Украине. Декларированная цель форума – поиск путей мирного урегулирования, которое положило бы конец войне, развязанной Россией против Украины. Участники рассчитывают согласовать основные принципы урегулирования.

В форуме, который будет проходить два дня (5-6 августа), участвуют представители примерно 40 стран. Это Украина, страны Европейского союза, Великобритания, Китай, ЮАР, Мексика, Бразилия, Индия, Индонезия и другие государства. Россия в саммите не участвует, но Кремль заявил, что будет "следить" за встречей, передает агентство Reuters.

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В основном представительство различных государств на форуме на уровне советников по национальной безопасности. Китай направил на форум спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя, который часто бывает в России.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил накануне: "Я ожидаю, что разговор будет трудным, но за нами правда, за нами добро". Он отметил, что Киев рассчитывает убедить новые страны поддержать украинскую формулу мира. В частности, речь идет о таких странах, как Индия, Бразилия, ЮАР, которые до сих пор занимали нейтральную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что после форума в Джидде осенью состоится "мирный саммит" мировых лидеров, на котором будет согласована "формула урегулирования". Ранее Зеленский предложил свою версию такой формулы из десяти пунктов, но Кремль ее отверг.

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Власти Саудовской Аравии демонстрируют свой нейтралитет и готовность способствовать переговорам для мирного урегулирования военного конфликта. В официальном коммюнике, распространенном накануне саудовским агентством SPA, говорится: "Проведение этой встречи является продолжением гуманитарных инициатив и усилий, предпринятых по этому поводу его королевским Высочеством наследным принцем Мухаммадом бин Салманом бин Абдель Азизом ас-Саудом, а также контактов, которые его Высочество установил с российским и украинским руководством с первых дней кризиса... Эта встреча будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей разрешения украинского кризиса дипломатическими и политическими средствами таким образом, чтобы укрепить мир на международной арене и безопасность, а также уберечь мир от дальнейших гуманитарных, экономических и экономических последствий кризиса".

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Напомним, что в мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит арабских государств, проходивший в Джидде.