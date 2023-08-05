В Саудовской Аравии открылся форум по проблемам войны в Украине
В субботу, 5 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) открывается международный форум, посвященный проблемам, связанным с войной в Украине. Декларированная цель форума – поиск путей мирного урегулирования, которое положило бы конец войне, развязанной Россией против Украины. Участники рассчитывают согласовать основные принципы урегулирования.
В форуме, который будет проходить два дня (5-6 августа), участвуют представители примерно 40 стран. Это Украина, страны Европейского союза, Великобритания, Китай, ЮАР, Мексика, Бразилия, Индия, Индонезия и другие государства. Россия в саммите не участвует, но Кремль заявил, что будет "следить" за встречей, передает агентство Reuters.
В основном представительство различных государств на форуме на уровне советников по национальной безопасности. Китай направил на форум спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя, который часто бывает в России.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил накануне: "Я ожидаю, что разговор будет трудным, но за нами правда, за нами добро". Он отметил, что Киев рассчитывает убедить новые страны поддержать украинскую формулу мира. В частности, речь идет о таких странах, как Индия, Бразилия, ЮАР, которые до сих пор занимали нейтральную позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что после форума в Джидде осенью состоится "мирный саммит" мировых лидеров, на котором будет согласована "формула урегулирования". Ранее Зеленский предложил свою версию такой формулы из десяти пунктов, но Кремль ее отверг.
Власти Саудовской Аравии демонстрируют свой нейтралитет и готовность способствовать переговорам для мирного урегулирования военного конфликта. В официальном коммюнике, распространенном накануне саудовским агентством SPA, говорится: "Проведение этой встречи является продолжением гуманитарных инициатив и усилий, предпринятых по этому поводу его королевским Высочеством наследным принцем Мухаммадом бин Салманом бин Абдель Азизом ас-Саудом, а также контактов, которые его Высочество установил с российским и украинским руководством с первых дней кризиса... Эта встреча будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей разрешения украинского кризиса дипломатическими и политическими средствами таким образом, чтобы укрепить мир на международной арене и безопасность, а также уберечь мир от дальнейших гуманитарных, экономических и экономических последствий кризиса".
Напомним, что в мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит арабских государств, проходивший в Джидде.
SPA: встреча в Джидде по проблемам войны в Украине пройдет на уровне советников нацбезопасности
WSJ: Саудовская Аравия планирует мирные переговоры по Украине без участия России