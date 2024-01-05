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    Ближний Восток

    Власти Ирана арестовали 11 человек по подозрению в причастности к двойному теракту в Кермане

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    Власти Ирана арестовали 11 человек по подозрению в причастности к двойному теракту в Кермане
    AP Photo/Hadi Mizban

    Cилы безопасности Ирана арестовали 11 человек по подозрению в причастности к двойному теракту, осуществленного возле кладбища в городе Керман, где похоронен Касем Сулеймани. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на министерство разведки Ирана.

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    Также сообщается, что один из двух террористов-смертников имел гражданство Таджикистана.

    За взрывы в Кермане, которые унесли жизни 83 человек, взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство". В заявлении ИГ было сказано: "Братья Омар аль-Мохед и Сифулла Муджахид пришли на крупное сборище шиитов рядом с могилой Касема Сулеймани в Кермане и привели в действие свои "пояса смертников", которые убили множество безбожников-шиитов".

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