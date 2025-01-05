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Ближний Восток

Силы США и Великобритании атаковали цели в Йемене вскоре после попытки хуситов обстрелять Израиль

США
Великобритания
Йемен
Хуситы
время публикации: 05 января 2025 г., 05:19 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 05:24
Силы США и Великобритании атаковали цели в Йемене вскоре после попытки хуситов обстрелять Израиль
Centcom

Арабские СМИ сообщают, что силы США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене вскоре после очередной попытки хуситов обстрелять Израиль.

Судя по имеющейся информации, были нанесены три серии ударов по целям в городе Саада на северо-западе Йемена, который контролируется хуситами.

В 00:20 ночи 5 января тревога "Цева адом" прозвучала в Тальмей Элиезере, к востоку от Хадеры. ЦАХАЛ сообщал об очередном перехвате ракеты, запущенной из Йемена. В сообщении было сказано, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля. Сведений о пострадавших не поступало.

Ближний Восток
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Тревога к востоку от Хадеры: перехвачена ракета, летевшая из Йемена