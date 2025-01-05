Силы США и Великобритании атаковали цели в Йемене вскоре после попытки хуситов обстрелять Израиль

Арабские СМИ сообщают, что силы США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене вскоре после очередной попытки хуситов обстрелять Израиль.

Судя по имеющейся информации, были нанесены три серии ударов по целям в городе Саада на северо-западе Йемена, который контролируется хуситами.

В 00:20 ночи 5 января тревога "Цева адом" прозвучала в Тальмей Элиезере, к востоку от Хадеры. ЦАХАЛ сообщал об очередном перехвате ракеты, запущенной из Йемена. В сообщении было сказано, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля. Сведений о пострадавших не поступало.