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Ближний Восток

В Бейруте обстреляно американское посольство

время публикации: 05 июня 2024 г., 09:59 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 10:08
В Бейруте обстреляно американское посольство
AP Photo/Hassan Ammar

В Бейруте вооруженный мужчина обстрелял здание американского посольства. Находившиеся на месте военнослужащие ливанской армии открыли ответный огонь, ранив стрелка.

По первоначальным данным, стрелявший – гражданин Сирии. Он доставлен в больницу.

Все ведущие к посольству улицы перекрыты. Начато расследование. Как сообщила пресс-служба посольства, сотрудники миссии в безопасности, пострадавших среди них нет.

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