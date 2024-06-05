В Бейруте обстреляно американское посольство
время публикации: 05 июня 2024 г., 09:59 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 10:08
В Бейруте вооруженный мужчина обстрелял здание американского посольства. Находившиеся на месте военнослужащие ливанской армии открыли ответный огонь, ранив стрелка.
По первоначальным данным, стрелявший – гражданин Сирии. Он доставлен в больницу.
Все ведущие к посольству улицы перекрыты. Начато расследование. Как сообщила пресс-служба посольства, сотрудники миссии в безопасности, пострадавших среди них нет.