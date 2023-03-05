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    Ближний Восток

    Один из лидеров ХАМАСа угрожает Израилю "жаркими днями" в Рамадан

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    Халид Машаль – глава террористической организации ХАМАС в диаспоре, бывший председатель политбюро ХАМАСа (1996-2017) – выступил с заявлением о том, что в Рамадан
    AP Photo/Adel Hana

    Халид Машаль – глава террористической организации ХАМАС в диаспоре, бывший председатель политбюро ХАМАСа (1996-2017) – выступил с заявлением о том, что в Рамадан "предстоят жаркие дни".

    Машаль призвал к объединению "палестинского народа" в борьбе против израильского "бандитского правительства". Он выразил уверенность в том, что его поддержат в Газе, Шхеме и Дженине.

    В течение последних месяцев заметно активизировались террористические группировки. Только в 2023 году против израильтян уже было совершено 16 терактов, жертвами которых стали 14 человек.

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    В Рамадан зачастую исламисты действуют агрессивнее.

    В этом году даты Рамадана – с 22 марта по 21 апреля. 6-12 апреля евреи отмечают праздник Песах.

    Халид Машаль. Краткая справка

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    Халид Машаль родился в 1956 году в деревне Сильуад (пригород Рамаллы, Самария). В 1967-м вместе с семьей был выслан в Иорданию, откуда семья вскоре перебралась в Кувейт, где Халид проживал вплоть до 1990-го года.

    В Кувейте Халид окончил среднюю школу и университет, по образованию – учитель физики. Еще в университете Машаль возглавил студенческий "Исламский блок", в 1987 году был одним из основателей Палестинской студенческой группы, вскоре преобразованной в организацию ХАМАС, ставящей своей целью создание "исламского государства Палестина" на всей территории Израиля.

    В 1990 году он переехал в Иорданию, где организовал серию терактов, направленных против граждан Израиля. В 1996-м был избран председателем "политбюро" террористической организации ХАМАС.

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    В 1997-м израильские спецслужбы предприняли попытку его уничтожения, Машаль был отравлен, однако иорданские спецслужбы задержали "ликвидаторов", в обмен на их жизни Израиль выпустил из тюрьмы шейха Ахмада Ясина и передал в Амман противоядие для Машаля.

    В 1999-м иорданские власти, по требованию Израиля, отказали ему в прибежище, Машаль перебрался в Дамаск (Сирия), где до недавнего времени располагался его штаб. В 2012 году, на фоне гражданской войны в Сирии, из-за возможных преследований со стороны режима Асада, Машаль перебрался в Катар.

    Халид Машаль входит в список наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в декабре 2012 года, вскоре после операции "Облачный столп", израильские власти не препятствовали его визиту в Газу и не предпринимали попыток его уничтожения.

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    В начале мая 2017 года было объявлено, что новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя. При этом Машаль формально перестал занимать какой-либо пост в организации, выйдя из состава политбюро.

    В апреле 2021 года избран главой ХАМАСа в диаспоре.

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