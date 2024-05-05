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Ближний Восток

Строительство второй иранской АЭС начнется осенью 2024 года

время публикации: 05 мая 2024 г., 16:09 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 16:10
Строительство второй иранской АЭС начнется осенью 2024 года
AP Photo/Vahid Salemi

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что осенью нынешнего года начнутся работы по возведению первого энергоблока второй иранской атомной электростанции – "Карун".

"По воле Аллаха, первая заливка бетона на площадке будет проведена уже в нынешнем году, надеюсь, что осенью", – сказал чиновник. Несколько месяцев назад Эслами заявлял, что мощность новой электростанции составит 300 мегаватт.

На сегодняшний день введен в строй первый энергоблок Бушерской АЭС, расположенной на юго-востоке Ирана. Строительство второго блока было начато в 2019 году, идет подготовка к заливке бетона на площадке третьего энергоблока.

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