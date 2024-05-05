Строительство второй иранской АЭС начнется осенью 2024 года

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что осенью нынешнего года начнутся работы по возведению первого энергоблока второй иранской атомной электростанции – "Карун".

"По воле Аллаха, первая заливка бетона на площадке будет проведена уже в нынешнем году, надеюсь, что осенью", – сказал чиновник. Несколько месяцев назад Эслами заявлял, что мощность новой электростанции составит 300 мегаватт.

На сегодняшний день введен в строй первый энергоблок Бушерской АЭС, расположенной на юго-востоке Ирана. Строительство второго блока было начато в 2019 году, идет подготовка к заливке бетона на площадке третьего энергоблока.