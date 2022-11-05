МИД Ирана впервые признал, что Тегеран поставлял дроны в Россию

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в субботу, 5 ноября, что Тегеран, действительно, передал России "ограниченное количество" беспилотников, но это было еще до начала войны в Украине. Глава иранского МИДа подчеркнул, что "Иран должным образом отреагирует, если подтвердится, что Москва использует эти дроны в Украине", сообщает The Times of Israel со ссылкой на AP.

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Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал это заявление Тегерана, заметив, что Киев будет принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия.

"Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения России, которые она использует в войне", – написал Николенко на своей странице в сети Facebook.

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"В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", – заявил Николенко.

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Отметим, что в течение долгого времени власти Ирана и РФ отрицали то, что иранские беспилотники применяются российскими военными в ходе боевых действий на территории Украины. Ранее на этой неделе посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал обвинения такого рода "абсолютно необоснованными" и подтвердил, что Иран соблюдает нейтралитет во всем, что касается войны в Украине.

22 октября пресс-секретарь иранского МИДа также утверждал, что обвинения в том, что Россия использует беспилотники иранского производства в войне на Украине, являются "ложными и безосновательными". Это заявление было сделано на следующий день после того, какна брифинге Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине было заявлено, что поставка Ирана беспилотников серии Mohajer и Shahed является нарушением резолюции 2231.

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"С августа и в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН – Иран передал России беспилотники серии Mohajer и Shahed. Эти БПЛА иранского производства впоследствии использовались в многочисленных нападениях на Украину, включая массированную атаку 10 октября, в результате которой пострадали гражданские лица и гражданская инфраструктура. В дополнение к легко опознаваемым остаткам этих БПЛА, обнаруженным в Украине, существует значительная документация, включая фотографии и видео, об использовании этих БПЛА против Украины", – говорилось в специальном в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

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В последние месяцы грузовые самолеты авиакомпании Saha Airlines, принадлежащей ВВС Ирана, и компании Pouya Air, связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции", неоднократно совершали рейсы из Тегерана в Москву. Предположительно, они доставляли иранские беспилотные летательные аппараты, которые армия РФ применяет в войне против Украины.

Рейсы осуществляются на фоне продолжающихся заявлений официальных лиц в Москве и Тегеране о том, что Иран якобы не поставляет оружие в Россию. Но достоверно известно, что Иран уже поставил в РФ сотни или даже тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины. Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Shahed-131 и Mohajer-6.

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Ожидаются поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.